Аграрії блокують магістралі в 9 областях: вимагають повернути відшкодування ПДВ при експорті олійних

Скасування відшкодування ПДВ на експорт олійних відбулося в інтересах великих олігархічних компаній.

Сьогодні, 15 березня, аграрії перекрили головні автомагістралі країни в Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Полтавській областях в знак протесту проти скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних.

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Про це повідомила прес-служба Всеукраїнського аграрного ради (ВАС).

Відзначається, що блокування автомагістралей буде відбуватися до 11:30.

Згідно з повідомленням, дороги заблоковані на ділянках: Кіровоградська обл.: автодорога М-12, в 10 км від р. Новоархангельськ (поруч з кафе "Козацька застава"), Черкаська обл.: автодорога Е-95, пост поліції поблизу р. Умань; Херсонська обл.: автодорога Р-47, с. Козацьке; Чернігівська обл.: автодорога М-01, с. Кіптяви; Вінницька обл.: автодорога М-12, Гайсинський район, с. Степове; Одеська обл.: автодорога М-15, Ізмаїльський район, с. Кирнички; Рівненська обл.: автодорога М-06 поблизу р. Корець; Хмельницька обл.: автодорога Н-03, с. Гаврилівка; Полтавська обл.: автодорога М-03, с. Чутове.

"Вимагаємо прийняти Верховною Радою законопроект 7403-2, яким передбачено скасування дискримінаційних норм оподаткування сільгоспвиробників", "Руки геть від ПДВ" - з такими написами на плакатах вийшли на траси аграрії.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку та соняшнику) з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

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На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною. Таким чином, згідно з підрахунками експертів, в результаті скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних, втрати українських фермерів можуть скласти 10-16 мільярдів гривень на рік.

На знак протесту проти ухваленого парламентом рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних українські аграрії 18 грудня перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Того ж дня Адміністрація президента України повідомила, що глава держави поділяє стурбованість аграріїв за скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації президента зазначила, що таке рішення парламенту суперечить міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

21 грудня 2017 року Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.

За даними ВАС, дана норма була прийнята на користь великих переробних заводів, що належать олігархам і міжнародним транснаціональним корпораціям. Разом з тим, вона шкодить малим та середнім сільгоспвиробникам.

Наступне перекривання доріг аграрії планують на 20 березня. Точний час і точки перекриття доріг вони мають намір повідомити у п'ятницю, 16 березня.