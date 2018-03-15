"Укрспирт" відновив роботу дегустаційної комісії (відео)

13:39, 15 березня 2018
Агро
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фото ТСН.иа

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"За симпатії експертів змагалися 15 різновидів продукції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота дегустаторів полягала у визначенні належних смаку, чистоти і аромату напою, який розводили до звичних горілчаних 40 градусів.

"Всі пляшки були пронумеровані, дегустатори не знали, де який виробник і мали довіритися власним відчуттям", - повідомляє видання.

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Теги: #Укрспирт робота