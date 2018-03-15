"Укрспирт" відновив роботу дегустаційної комісії (відео)
13:39, 15 березня 2018Агро
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Традиція роботи комісії відродилася в Україні.
"Укрспирт" відновив роботу дегустаційної комісії / фото ТСН.иа
В Україні відновила роботу дегустаційна комісія, яка визначила кращих виробників спирту, повідомляє ТСН.иа.
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"За симпатії експертів змагалися 15 різновидів продукції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що робота дегустаторів полягала у визначенні належних смаку, чистоти і аромату напою, який розводили до звичних горілчаних 40 градусів.
"Всі пляшки були пронумеровані, дегустатори не знали, де який виробник і мали довіритися власним відчуттям", - повідомляє видання.
Випити і не сп'яніти: "Укрспирт" відновив роботу дегустаційної комісії
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