"Укрспирт" відновив роботу дегустаційної комісії (відео)

Традиція роботи комісії відродилася в Україні.

В Україні відновила роботу дегустаційна комісія, яка визначила кращих виробників спирту, повідомляє ТСН.иа.

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"За симпатії експертів змагалися 15 різновидів продукції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота дегустаторів полягала у визначенні належних смаку, чистоти і аромату напою, який розводили до звичних горілчаних 40 градусів.

"Всі пляшки були пронумеровані, дегустатори не знали, де який виробник і мали довіритися власним відчуттям", - повідомляє видання.