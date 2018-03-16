Озимі культури зійшли на 99,7% площ – Мінагропрод

Станом на 16 березня в 21 області України подкормлена майже чверть посівів озимих культур.

Озимі зернові культури в Україні під урожай 2018 року зійшли на 99,7% площ засіяних 7,3 мільйона га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зазначається, що 87% посівів (6,3 мільйона га) перебувають в доброму і задовільному стані, в слабкому і розрідженому стані - 13% (931 тисяча га), близько 0,3% посівів (25,2 тисяча га) не утворили сходи.

"Сходи озимого ріпаку з посіяних 1 мільйон га отримано на 98,6% площ, з них в доброму та задовільному стані 886,8 тисячі га (89%), в слабкому і розрідженому стані - 108 тисяч га (11%), загинуло - 1 тисяча гектарів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подальший стан посівів буде залежати від погодних умов.

У прес-службі додали, що станом на 16 березня в 21 області України підтриває підживлення озимих культур на зерно. Роботи проведені на площі 1,8 мільйона га (24% до прогнозу).

"Зокрема, подкормлена озима пшениця - 1,5 мільйона га (23%), озиме жито - 12,3 тисячі га (8%), озимий ячмінь - 283,3 тисячі га (34%)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, озимий ріпак підживлено на площі 332,3 тисячі га, або 33%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, різке зниження температури 17-19 березня на території України до 15 градусів морозу не становить загрози врожаю озимих культур.