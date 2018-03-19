МХП: Біогаз – енергоефективне продовження відповідального бізнесу

Найближчим часом вітчизняний «Фонд енергоефективності» може отримати фінансування у розмірі 50 млн євро для подальшого розвитку альтернативних джерел енергії. Зелена енергетика в Україні поступово стає реальністю: ще у 2013 році на Дніпропетровщині почала роботу біогазова станція холдингу МХП потужністю 5 МВт. А рік тому на Вінницькій птахофабриці розпочалося масштабне будівництво нового біогазового комплексу, який стане одним з найпотужніших у світі.

В українській енергетиці вже не перший рік гостро стоїть проблема перенавантаження з боку великих промислових об’єктів. Інфраструктура, створена десятки років тому, у своєму проекті не передбачала такого зростання об’ємів виробництва. Подальше економічне зростання України в значній мірі залежить від того, як влада та народ зможуть вирішити цю проблему.

Досвід передових країн світу показує, що значних успіхів у оптимізації споживання можна досягти за рахунок використання відновлюваних джерел енергії. Саме тому в 2013 році холдинг МХП ввів у експлуатацію власну біогазову станцію на базі підприємства «Оріль-Лідер». Потужності об’єкту достатньо для забезпечення потреб 15 тис. квартир у електриці або потреб 1,5 тис. помешкань — у теплі та постачанні гарячої води. Загальна вартість проекту склала приблизно $15 млн.

«Сьогодні держава змушена економно використовувати імпортні енергоносії. Можливості для збільшення ефективності традиційної енергетики ще є, але вони досить обмежені та не дають суттєвого ефекту у довгостроковій перспективі, — зазначає Іван Тракслер, директор «МХП Еко Енерджи». — Україна має вкладати кошти у використання альтернативних джерел енергії: вітру, сонячного світла та біогазу. Навіть часткове забезпечення потреб існуючих заводів «зеленою електрикою» дозволить у значній мірі розвантажити енергомережу».

Саме тому керівництво МХП вирішило розповсюджувати вдалий досвід на інші підприємства холдингу. Рік тому — у березні 2017 року — було анонсовано будівництво нового біогазового комплексу на території Вінницької птахофабрики. Проектна потужність заводу становить 20 МВт, що зробить його одним з найбільших у світі. Закінчення робіт заплановане на 2020 рік. У вересні майданчик в рамках реалізації проекту першої черги будівництва відвідали консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Холдинг МХП активно пропагує альтернативну енергетику, адже вона дозволяє зменшити шкідливий вплив на екологію, знизити навантаження на електромережі та вирішити проблему утилізації відходів виробництва. Регулярно проводяться круглі столи з представниками місцевої влади та бізнесу, екскурсії для студентів, засідання Клубу підприємств-лідерів «зеленої економіки». Поступова реформація галузі останнім часом відбувається за тісної підтримки з боку влади, на що вже звернули увагу європейські партнери України.

«Нещодавно Уряд ухвалив ряд постанов, які сприятимуть розвитку альтернативної енергетики в країні. З’явилася реальна можливість підписати з ЄС угоду про надання інвестицій у розмірі 50 мільйонів євро. Навіть за найбільш скромними прогнозами лише за п’ять років в Україні будуть реалізовані масштабні проекти зі збільшення енергоефективності», — коментує перспективи вітчизняної зеленої енергетики голова правління МХП Юрій Косюк.

Розвиток альтернативних джерел енергії допоможе країні оминути можливі енергетичні кризи наступних десятиліть. Керівництво холдингу МХП упевнене, що великий вітчизняний бізнес має вже сьогодні вкладати кошти у цей напрямок заради майбутнього добробуту усіх українців.

Інформаційна довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.