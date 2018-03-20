МХП створює фонд підтримки паралімпійців

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка виступить гарантом прозорого та цільового використання коштів на благо паралімпійської збірної країни, підтримуючи прагнення українських спортсменів до перемоги.

Сьогодні, 20 березня 2018 року, український агроіндустріальний холдинг МХП оголошує про створення Фонду підтримки паралімпійців та запрошує інших гравців ринку приєднатися до ініціативи. МХП виступить гарантом прозорого та цільового використання коштів на благо паралімпійської збірної країни, підтримуючи прагнення українських спортсменів до перемоги.

Паралімпійці — приклад сили, гідності, волі і здатності перемагати. Успіхи української збірної на минулих Паралімпійських іграх довели це більш ніж наочно. Агроіндустріальних холдинг МХП, відповідно до принципів соціальної відповідальності, запускає ініціативу, спрямовану на підтримку і розвиток паралімпійської збірної країни: Фонд підтримки паралімпійців.

Цей Фонд стане прозорим інструментом з чітким механізмом взаємодії сторін і розподілу коштів. Кожен спортсмен зможе безпосередньо звернутися до організації та отримати відповідну підтримку.

МХП запрошує представників бізнесу, громадських організацій та приватних ініціатив приєднається до Фонду. Сам холдинг виступить гарантом прозорого та цільового використання коштів, використовуючи свій досвід компанії у веденні регулярної прозорої звітності.

«Ми натхненні досягненнями української паралімпійської збірної на недавніх іграх. І прекрасно розуміємо: за високими результатами приховані роки роботи і тренувань, щоденні труднощі, з якими стикаються спортсмени. Як соціально відповідальний бізнес, який має для цього всі можливості, ми ініціюємо створення Фонду з метою підтримки і розвитку нашої збірної. Запрошуємо приєднатися всі компанії, яким так само небайдуже майбутнє українських паралімпійців», — прокоментувала Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

Ксенія Прожогіна також очолить новостворений Фонд підтримки паралімпійців.

Соціально відповідальний бізнес може і повинен виступити каталізатором позитивних змін в українському суспільстві. Підтримка паралімпійської збірної країни — перший спільний крок на шляху до взаємовигідної взаємодії українських компаній заради стабільності і процвітання.

Інформаційна довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.