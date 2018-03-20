Агропром має становити 20-25% української економіки - Гройсман

За словами прем'єра, на даний момент з урахуванням переробки сільське господарство становить 16-17% ВВП України.

Агропромисловий комплекс за умови збільшення глибини переробки та впровадження інноваційних рішень має становити 20-25% української економіки.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на зустрічі з учасниками інноваційного хаба Sikorsky Challenge в Київському політехнічному інституті.

"Агропромисловий комплекс - він формує сьогодні 12-13% без переробки, з переробкою - плюс 4% ВВП. 20-25% - це абсолютно реальний показник, до якого ми сьогодні рухаємося", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, інноваційний розвиток дозволить забезпечити приріст частки агропромислового комплексу в структурі української економіки.

"Нам потрібні рішення, які забезпечать зовсім інші позиції з виробництва нашої продукції, глибині переробки та підтримку нашої продукції на міжнародних ринках", - підкреслив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і склала понад 17,9 мільярда доларів при загальному обсязі експорту в 53,3 мільярда доларів. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.

У 2017 році Україна експортувала агропродукцію в країни Азії (42,6%), Європейський Союз (32,4%), африканські країни (14,2%), СНД (7,6%), США (0,4%) та інші країни (2,8%).