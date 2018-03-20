Великодній кошик цього року подорожчає більш ніж на третину

Вартість основною складовою святкової корзини – паски – становитиме близько 80 гривень за кілограм.

Вартість великоднього кошика в Україні в 2018 році зросте на 34,2% порівняно з 2017 роком і становитиме 506 гривень, повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на директора інституту академіка НААН Юрія Лупенко.

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"У 2018 році вартість великодньої корзини по середнім цінами в Україні станом на початок березня складе близько 506 гривень. Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, шинка, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 129 гривень – тобто на третину (+34,2%) – дорожче, ніж минулого року. Тоді мінімальний набір продуктів коштував 377 гривень", - зазначив Лупенко.

За його словами, вартість основною складовою святкової корзини – паски домашньої випічки – становить близько 80 гривень за 1 кілограм. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, оскільки її ціна залежить від інгредієнтів випічки та її обробки.

"Зростання вартості великодня обумовлений двома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, яєць і родзинок, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств", - процитувала прес-служба Лупенко.

Зазначається, що найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кілограма) – 102 гривні (190-216 гривень за 1 кілограм) і буженина (0,5 кілограма) – 94 гривні з розрахунку 177-200 гривень за 1 кілограм. Порівняно з 2017 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 38,2%, а домашньої ковбаси – на 41,7%. Сало (0,5 кілограма) обійдеться в 35 гривень з розрахунку 63-105 гривень за 1 кілограм.

За словами директора інституту, серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кілограма) – 65 гривень (118-157 гривень за 1 кілограм) і вершкове масло (0,5 кілограма) – 61 гривня (111-173 гривні за 1 кілограм). М'який сир (0,5 кілограма) обійдеться приблизно в 29 гривень (54-92 гривні за 1 кілограм).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук) – 27 гривень (25-29 гривень за десяток залежно від категорії) та хрін (250 грам) – 12 гривень, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 гривень.

При наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими - помідори, огірки, яблука, червоне вино – її вартість зросте до 660 гривень. Це на 140 гривень, або на 26,9% більше вартості кошика такого ж складу в 2017 році.

За словами експерта, таке зростання цін зумовлене порівняно ранній Великоднем, коли ціни на сезонні овочі знаходяться ще на високому рівні. Середня ціна по Україні на тепличні томати становить 50-58 гривень, огірки – 55-62 гривні, а на яблука – 14-25 гривень.

За пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити ще 90 гривень (50-150 гривень за пляшку).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2018 року прискорилася в річному вираженні до 14,1% до 13,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні поточного року сповільниться до 7%.