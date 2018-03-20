Держстат підрахував, на скільки в Україні подорожчала сільгосппродукція

Продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 8,5%, тваринництва – на 21,5%.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-лютому 2018 року зросли на 10,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 8,5%, а тваринництва – на 21,5%, порівняно з січнем-лютим 2017 року.

За даними Держстату, в лютому порівняно з січнем цього року сільгосппродукція подорожчала на 1,4%. Зокрема, рослинницька продукція зросла в ціні на 2,1%, а тваринницької – подешевшала на 1,5%.

Зазначається, що, порівняно з лютим 2017 року, середні ціни в лютому цього року зросли на 10%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася 8,1%, а тваринництва - на 19,1%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у січні-грудні 2017 року зросли на 11,5% в порівнянні з 2016 роком. При цьому, продукція рослинництва в 2017 році подорожчала на 7,3%, а тваринництва – на 30,7%.