Суд дозволив агрохолдингу «Агрейн» оскаржити арешти зерна

Апеляційний суд Харківської області 3 листопада відновив строки подання апеляційних скарг підприємств агрохолдингу «Агрейн» на арешти зерна.

Про це повідомляє прес-служба агрохолдингу з посиланням на директора керуючої компанії агрохолдингу Павла Мамина.

«У суді розглядалися 14 клопотань підприємств агрохолдингу на відновлення строків апеляційного оскарження рішень Червонозаводського районного суду м. Харкова про арешти зерна. В судові засідання Червонозаводського суду представники підприємств агрохолдингу не викликалися, ухвали суду підприємствам не направлялися. В результаті цього п'ятиденний строк апеляційного оскарження був пропущений. Апеляційний суд Харківської області за всіма справами ухвалив рішення відновити права підприємств на оскарження, розгляд справ по суті призначено на 10 листопада», - сказав Мамин.

Як уточнили в прес-службі агрохолдингу, мова йде про повторні арешти зерна і врожаю на полях, звільнених раніше за рішенням апеляційних судів Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської та Одеської областей.

Всього в рамках кримінальних справ проти агрохолдингу «Агрейн» за 2 місяці винесено 111 рішень судів про арешти зерна на елеваторах і врожаю на полях загальним обсягом близько 600 тис. тонн.

На 4 листопада апеляційними судами у різних регіонах України скасовано 81 з 111 таких рішень. Після того, як агрохолдинг публічно заявив про замовний характер кримінальних справ проти нього, Генеральна прокуратура України перевела всі справи проти агрохолдингу в прокуратуру Харківської області.

За рішенням Червонозаводського районного суду Харківської області у підприємств агрохолдингу «Агрейн» залишається під арештом на елеваторах 37,7 тис. тонн соняшнику та пшениці, з яких 11,9 тис. тонн - продовольче зерно. Також заарештовано 182,2 тис. тонн кукурудзи, в тому числі 70,7 тис. тонн - неприбраний урожай в полях на площі 10,4 тис. га.

Міжрегіональна слідча група прокуратури неодноразово порушувала процесуальні норми, блокуючи в рамках кримінальних справ проти агрохолдингу «Агрейн» зерно сторонніх сільгоспвиробників, що знаходиться на елеваторах в різних регіонах України, зазначають у прес-службі.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, в Харківській області більше 20 днів заблокована робота 3 елеваторів ДПЗКУ (Білоколодязьського, Савинського і Сахновщинського), а також Харківського державного комбінату хлібопродуктів № 2. В результаті дій прокуратури зірвані, зокрема, терміни відвантаження з Білоколодязьського елеватора ДПЗКУ за експортним контрактом з Китаєм.

Як повідомлялося, агрохолдинг «Агрейн» неодноразово заявляв про тиск на нього з боку Генеральної прокуратури України. Одне з сфальсифікованих кримінальних справ проти холдингу закрито, по інших кримінальних справах тривають судові розгляди.

Агрохолдинг «Агрейн» є одним із найбільших в Україні. Обробляє 130 тис. га земель у шести областях. У групі працює понад 4 500 співробітників.