Рада спростила умови бізнесу для виноробів

Закон націлений на подальшу скасування надмірної зарегульованості виноробного бізнесу, зокрема - ліцензії на виробництво, для отримання якої необхідно було мати до 140 дозвільних документів.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощену процедуру для малих виробництв виноробної продукції за декларативним принципом.

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За прийняття закону №6693 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарных вин і натуральних медових напоїв" проголосували 247 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, народний депутат від фракції "Самопоміч" Ярослав Маркевич, прийняття закону дозволить створити спрощені умови для діяльності підприємств з невеликим обсягом власного виробництва, оскільки на сьогоднішній день процедура ліцензування передбачає отримання майже 140 дозвільних документів. За його словами, закон передбачає спрощену процедуру для малих виробництв виноробної продукції за декларативним принципом.

"Позитивним наслідком прийняття даного законопроекту є відновлення роботи малого бізнесу у сфері виноробства, розвиток винного туризму в Україні, створення робочих місць у сільській місцевості, а також додаткові надходження до державного бюджету", - зазначив Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна виробила близько 10,3 мільйона декалітрів винних виробів.