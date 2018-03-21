Обсяг капінвестицій в агросектор України зріс майже на третину - експерт

Обсяг капінвестицій в агросектор України в доларовому еквіваленті перевищив показники докризового 2013 року на 4,3%.

Обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор України в 2017 році виріс майже на 30,7% порівняно з 2016 роком і становить 75,7 мільярда гривень, повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на старшого наукового співробітника Вероніку Нечитайло.

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За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, обсяг освоєних у 2017 році у вітчизняному аграрному секторі економіки капітальних інвестицій у доларовому еквіваленті склав 2,173 мільярда доларів, що на 4,3% перевищує показники докризового періоду січня-грудня 2013 року в 2,083 мільярда доларів.

Левова частка інвестицій в агропродовольчий сектор економіки України – 75,2% – було спрямовано у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних з ними послуг.

Інвестиції в лісове господарство та лісозаготівлі залишилися на рівні 2016 року. При цьому в рибному господарстві приріст капітальних інвестицій протягом 2017 року зріс до 53,7%.

"Капітальні інвестиції, освоєні в довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, в січні-грудні минулого року збільшилися до 3,296 мільйона гривень, перевищивши показник відповідного періоду 2016 року в 1,1 рази", - зазначила Нечитайло.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів капітальні інвестиції збільшилися на 7,4% і становлять 17,945 мільярда гривень.

На 1 гривню капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів і тютюнових виробів у 2017 році припадало 3,18 гривні інвестицій в сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних з ними послуг.

"Це свідчить, що в 2017 році зберігалася тенденція пріоритетності сільського господарства перед харчовою промисловістю. Вона виникла за рахунок збільшення експорту сировинної продукції за кордон і зменшення переробки на харчові цілі в межах країни в результаті скорочення чисельності населення та його купівельної спроможності. Цей тренд, за прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, збережеться до 2025 року", - підсумувала експерт.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році капітальні інвестиції в український агропромисловий комплекс становили 61,1 мільярда гривень, або 18,7% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни. Зокрема, інвестори здійснили 44,2 мільярда гривень капітальних інвестицій в сільське господарство, що на 51% більше, ніж у 2015 році. Капітальні інвестиції в харчову промисловість і переробку в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком на 24,4% і досягли 16,9 мільйона гривень.