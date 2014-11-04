Держветфітослужба України викрила Россільгоспнагляд у брехні

Згідно з повідомленням українського відомства, відразу ж після повернення рослинних вантажів до України їх було оглянуто державним фітосанітарним інспектором, який відібрав зразки і направив їх на експертизу до Харківської обласної фітосанітарної лабораторії.

«За результатами проведеної фітосанітарної експертизи Харківська обласна фітосанітарна лабораторія не підтвердила наявності східної плодожерки і західного квіткового трипсу (які нібито виявив Россільгоспнагляд – УНІАН) в згаданих вантажах рослинної продукції», - сказано в повідомленні Держветфітослужби.

При цьому в службі зазначили, що російське відомство, зі свого боку, не надало офіційних підтверджень наявності карантинних організмів у забракованих партіях яблук і капусти.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 22 жовтня заборонив поставку на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.

Разом з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських експортерів. На сьогодні до РФ з України, окрім рослинної продукції, заборонено ввезення української молочної продукції, сиру і сирних продуктів, свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено постачання м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків, алкоголю і пива.