Українські аграрії експортували понад 30 мільйонів тонн зерна

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становить 13,8 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) за станом на 22 березня експортували понад 30 мільйонів тонн зернових, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,8 мільйона тонн, ячменю – 4 мільйонів тонн, кукурудзи – 11,6 мільйона тонн.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 32,8 млн тонн зернових, зокрема 14,4 мільйона тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 9 мільйонів тонн і фуражної пшениці понад 5,5 мільйона тонн), ячменю – 4,7 мільйона тонн, кукурудзи – 13,3 мільйона тонн).

Також в рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,3 мільйона тонн олійних культур, в тому числі: ріпаку - більше 2 мільйонів тонн, сої - понад 2,2 мільйона тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних склав понад 3,3 мільйони тонн (у тому числі ріпаку - 0,94 мільйона тонн, сої – 2,4 мільйона тонн).

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і склав 61,3 мільйона тонн.