ВР врахувала прогалини в законах і дозволила місцевій владі забороняти продаж алкоголю вночі

Органи місцевого самоврядування вже вводили заборону на продаж алкоголю в нічний час, однак через прогалини у законодавстві відповідні рішення місцевих рад часто скасовувалися в судовому порядку.

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв у нічний час, а також дозволяє штрафувати торговельні заклади в зв'язку з порушенням правил продажу алкоголю.

За ухвалення закону №3149 «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як зазначив, представляючи законопроект, народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Васюник, щорічно в Україні через алкоголізм помирає понад 40 тис. людей. За даними Всесвітньої організації здоров'я, Україна за рівнем вживання алкоголю посідає 6 місце в світі. Також невтішна ситуація з вживанням алкоголю серед підлітків – понад 83% з них вже мали досвід вживання спиртних напоїв. В ході опитування майже 35% підлітків зазначили, що їм легко або дуже легко придбати алкогольні напої.

За його словами, саме тому необхідно ввести обмеження на продаж в Україні алкогольних напоїв.

«Обмеження і заборони, які діють в Україні зараз, є недостатніми, органи місцевого самоврядування вже вводили заборону на продаж алкоголю в нічний час, однак через прогалини у законодавстві відповідні рішення місцевих рад часто скасовувалися в судовому порядку», - зазначив він.

За словами Васюника, законопроект пропонує надати повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати заборону продажу алкогольних напоїв у нічний час, крім закладів ресторанного господарства.

Також законопроект передбачає встановлення адміністративної відповідальності за торгівлю алкогольними напоями в нічний час.

«Цей закон не несе прямої заборони на продаж, він лише надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж у нічний час», - підкреслив Васюник.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 р. Київрада обмежила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в нічний час - з 23.00 до 10.00.

26 липня 2017 року Вищий господарський суд України скасував зобов'язання Київради скасувати рішення про заборону продажу алкоголю в столиці в нічний час.