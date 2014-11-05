Росія відмовилась від ковбаси з Європи

Федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини РФ (Росспоживнагляд) обмежила постачання яловичих ковбас, печені, гуляшу з Бельгії, Данії, Словаччини, Франції, Італії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Швеції, Польщі та Німеччини, повідомляє ТАСС.

"Росспоживнаглядом посилено нагляд за даним видом продукції, вживаються заходи щодо її недопущення на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні служби.

Російська служба прийняла таке рішення після того, як Федеральне відомство захисту прав споживачів та безпеки продуктів харчування ФРН виявило в декількох супермаркетах, м'ясних магазинах і на гуртових підприємствах по всій Німеччині ковбаси, печеню і гуляш з яловичини, зараженої сибіркою.

Нагадаємо, з 21 жовтня у РФ діє заборона на ввезення яловичих субпродуктів, тримінгу (м'ясної обрізі) і м'ясо-кісткового борошна з країн Євросоюзу.

13 жовтня Росспоживнагляд ввів заборону на імпорт з України в Росію всієї сирної продукції.

З 28 липня 2014 року Россільгоспнагляд заборонив імпорт всієї молочної продукції та молока з України.

Раніше було введено заборону на імпорт до Росії картоплі з усіх підприємств України.

Також Росспоживнагляд наклав заборону на ввезення української сокової продукції, в тому числі для дитячого харчування; спиртних напоїв, пива і пивних напоїв з трьох українських підприємств; овочевих, фруктових і рибних консервів семи українських компаній.

З 1 серпня 2014 року з України до РФ заборонено ввозити соняшник, кукурудзяну крупу, соєві боби і шрот (макуха).

Також було введено заборону на ввезення в країну практично всіх фруктів і овочів з Польщі, включаючи яблука, груші, вишні, черешні, персики, сливи і капусту.