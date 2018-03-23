Робота всіх виробників добрив в Україні має бути відновлена - Гройсман

Це необхідно для забезпечення потреб вітчизняних аграріїв.

Робота всіх хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива в Україні, повинна бути відновлена для забезпечення потреб вітчизняних аграріїв.

Читайте такожВтрати аграріїв від недостатнього внесення добрив становитимуть від 40 до 60 млрд грн на рік - експерти (відео)

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Хотів би підкреслити, що нам необхідно вирішити дві проблеми одночасно і знайти баланс. Перше – відновити роботу всіх хімічних підприємств, які виробляють добрива в країні, і друга позиція – забезпечити наших аграріїв необхідними мінеральними добривами для посівної кампанії. І найголовніше - не спровокувати в сезон посівної кампанії необґрунтоване зростання цін на аграрну продукцію", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що 26 березня очікується проведення засідання антидемпінгового комісії, яка розгляне питання щодо обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії і прийме збалансоване рішення. "Я просив би дві позиції зберегти: повне завантаження наших хімічних підприємств і не створювати штучного дефіциту або підвищення цін для аграріїв на мінеральні добрива. Будь ласка, збалансуйте, я обома руками - за", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив робочій групі на чолі з віце-прем'єром Степаном Кубивым на засіданні 26 березня врегулювати питання щодо обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії.

14 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив тимчасово обмежити ввезення мінеральних добрив з Росії і до наступного засідання уряду підготувати рішення про розширення антидемпінгових заходів коди продукції, які зараз можуть використовуватися для нелегального ввезення російських добрив.

Довідка УНІАН. Близько 80% мінеральних добрив на українському ринку випускають підприємства групи Ostсhem, яка є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять "Концерн Стирол", черкаський "Азот", "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" і завод в Естонії – "Нітроферт".

Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.