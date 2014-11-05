Український агрохолдинг звернеться у міжнародні суди через захоплення активів в анексованому Криму

Згідно з офіційною заявою компанії, вона вже підготувала звернення до Європейського суду з прав людини та юрисдикції суду у Вашингтоні (США) про вирішення інвестиційних спорів на підставі конвенції між Україною і Російською Федерацією про взаємний захист інвестицій.

«Готуються звернення компанії «Агротрейд» із позовами у міжнародні суди пов'язані з відсутністю реакції на неодноразові звернення у правоохоронні органи Республіки Крим і Російської Федерації у зв'язку із захопленням сільськогосподарської техніки, зібраного врожаю, а також блокування земельного банку на кримській території», - сказано в документі.

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Зокрема, компанія повідомляє, що влітку поточного року озброєні співробітники спеціального підрозділу Ради міністрів Республіки Крим, керуючись розпорядженням «Про деякі питання діяльності військового радгоспу «Азовський» Міністерства оборони України», захопили її активи на півострові нібито для запобігання розкраданню майна. Причому в «Агротрейді» уточнили, що майно збанкрутілого радгоспу компанія придбала у 2012 році.

«Як наслідок... був захоплений урожай, який займав площу близько 5 тис. га. Крім того, на поля була завезена техніка і привезені люди, які зібрали урожай, що їм не належить, і використовували для його зберігання зернотік «Агротрейда». Законні власники не змогли перешкодити цим незаконним діям - їх доступ до земельного банку і майна було заблокований охоронною компанією «Ангел» (Сімферополь)», - сказано в заяві.

Крім того, у компанії повідомили, що у вересні у Криму в неї викрали 8 одиниць техніки, проте ані Слідчий комітет РФ у Республіці Крим, ані Міністерство внутрішніх справ Росії у Республіці Крим на цей та інші протиправні випадки не відреагували.

«Ми впевнені, що рішення проблеми рейдерського захоплення земель і майна холдингу KSG Agro та покарання винних стане яскравим прикладом захисту інтересів компаній, що бажають вести і розвивати законний бізнес у Криму. А, отже, повинно перебувати у сфері пріоритетів Ради Міністрів і всіх жителів Республіки Крим», - резюмували в «Агротрейді».

Раніше KSG Agro прийняв рішення зупинити операційну діяльність в анексованому Російською Федерацією Криму, зважаючи на вкрай несприятливий бізнес-клімат на півострові. За оцінками головного акціонера KSG Agro Сергія Касьянова, через анексію Криму компанія втратила близько 10 млн дол.

Нагадаємо, у жовтні УНІАН повідомляв, що продукти в окупованому Криму знову помітно подорожчали.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції. Активи компанії розташовані у Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. Земельний банк компанії становить 94 тис. га.