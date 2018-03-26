За тиждень тепличні огірки подорожчали майже вдвічі

11:49, 26 березня 2018
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Зокрема, за кілограм цього овоча пропонують від 26 до 35 гривень - залежно від якості, сорту і регіону. Таким чином, ціни на цю продукцію зросли на 40 відсотків.

На здорожчання впливає кілька факторів: зменшенні імпорту з Туреччини та зменшення збору огірків у теплицях. Аграрії переконують, незабаром ця продукція подешевшає - коли зявиться урожай в неопалюваних плівкових теплицях і парниках.

Цього року зібрати традиційні продукти до великоднього кошика коштуватиме в середньому в 506 гривень. Це на третину дорожче, ніж було торік.

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Теги: #продукти харчування#огірки#подорожчання овочів