В Укропі пропонують давати держдотації дрібним сільгоспвиробникам, а не агроолігархам

Документ підготували народні депутати Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

Народні депутати від Укропу пропонують обмежити бюджетні дотації великим агрохолдингам і спрямувати державні кошти на підтримку дрібних та середніх сільгоспвиробників.

З цією метою у Верховній Раді зареєстровано проект закону № 8182 «Про внесення змін до статті 18 «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо вдосконалення справедливості у питанні державної підтримки галузі тваринництва».

Документ підготували народні депутати Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

«Держава повинна допомагати тим людям, які справді цього потребують. Натомість влада дає можливість заробити ще декілька мільярдів і так прибутковому бізнесу олігарха Косюка», – заявив нардеп Олександр Шевченко, маючи на увазі компанію «Миронівський хлібопродукт».

В Укропі зазначили: у 2017 році на підтримку сільськогосподарських товаровиробників із державного бюджету було виділено 4 мільярди гривень. Однак через відсутність будь-яких обмежень щодо розміру дотації більше третини цих коштів дісталося підприємствам, пов’язаним з компанією «Миронівський хлібопродукт».

«Влада не припиняє дерибанити державні кошти за старими «схемами». Розподіл дотацій на підтримку виробників сільгосппродукції інакше не назвеш. Держдотації, виділені агроолігарху Косюку у 2017 році, у 20 разів перевищили загальну суму пільгових кредитів для фермерів», – зауважив голова Укропу Тарас Батенко.

Загалом підприємства олігарха Юрія Косюка, власника «Миронівського хлібопродукту», отримали 1 мільярд 400 мільйонів гривень.

«Складається враження, що відсутність обмежень розмірів дотацій не випадкова. Особливо з огляду на те, що ця група компаній належить соратнику президента», – наголосили в Укропі.