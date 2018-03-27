В Україні по-новому контролюватимуть якість продуктів

Новий документ створить умови для забезпечення якості та безпеки харчової продукції для споживачів і встановлює чіткі і прозорі процедури перевірок.

З 4 квітня в Україні почне роботу нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів.

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Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Як зазначається, мова йде про вступ в силу закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин".

За словами віце-прем'єра, новий документ створить умови для забезпечення якості та безпеки харчової продукції для споживачів і встановлює чіткі і прозорі процедури перевірок. Це дозволить звести до мінімуму корупційні ризики і посприяє розвитку чесної конкуренції.

У повідомленні наголошується, що підприємства будуть перевіряти в залежності від ступеня ризику для життя і здоров'я людей. Наприклад, в магазині, де продається упакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж в магазині, де продається свіже м'ясо.

Також, за новим законом, інспектори Держспоживслужби здійснюватимуть перевірки, згідно з актом перевірки. Цей документ повинен містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки і має бути публічним.

За порушення нових правил передбачені штрафні санкції на суму до 70 тисяч гривень - в залежності від правопорушення.

Якщо будуть виявлені фактори, що представляють загрозу для життя і здоров'я людини, інспектор зможе тимчасово призупинити виробництво або обіг товарів або кормів.