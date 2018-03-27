Чума свиней: на Вінниччині зафіксували новий спалах

У 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

У Вінницькій області зафіксовано черговий спалах небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС), повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Згідно з повідомленням, у Вінницькій області, на території мисливських угідь ПП ТРМГ "Дашівське" (Іллінецький район) було проведено відстріл дикого кабана.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (р. Київ) встановлений діагноз АЧС.

Відзначається, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року в Україні було зареєстровано 18 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року в Україні було зареєстровано 326 спалахів АЧС, з них - 163 випадки лише за 2017 рік.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.