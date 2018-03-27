Суд на прохання "Roshen" заборонив конкурентам випуск "Київського торта"

За рішенням суду, компанії "Белларія" заборонено використовувати на упаковці тортів позначення "Київський торт" і торт "Київський", а також листя каштана в оформленні упаковки торта.

Суд на вимогу кондитерської корпорації "Roshen" зобов'язав компанію "Белларія" знищити всі упаковки продукції, схожі на упаковку "рошенівського" "Київського торта".

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на рішення Господарського суду Києва від 15 березня.

На думку "Roshen", таке оформлення легко сплутати з її упаковкою.

Суд погодився з вимогою "Roshen" про те, що компанія "Белларія" порушила право інтелектуальної власності кондитерської корпорації в частині використання назви "Київський торт" і торт "Київський", а також елементів дизайну упаковки торта у вигляді листя каштана.

Згідно з рішенням суду, "Белларія" заборонено використовувати на упаковці тортів позначення "Київський торт" і торт "Київський", а також листя каштана в оформленні упаковки торта.

У зв'язку з цим всі наявні у підприємства упаковки та етикетки, що порушують заборону, наказано знищити.

Зазначимо, що в рамках цього позову "Roshen" висунув аналогічні вимоги до гіпермаркету "Ашан", в якому "Белларія" продає свої торти. Суд постановив знищити і ці упаковки.

При цьому, "Белларія" та "Ашан" мають відшкодувати"Roshen" судові витрати.

Як повідомляв УНІАН, це не перша суперечка, коли "Roshen" судиться з іншими компаніями через продукції.

Так, 6 грудня 2017 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував "Київхліб" на 219 тисяч гривень за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації "Roshen" для оформлення торта "Казковий ключик".

Крім того, суд також заборонив "Київхлібу" виготовляти торти "Золотий ключик" в упаковці, яка повністю або частково копіює упаковку "рошенівського" торта.