У Швайки придумали, як стимулювати іноземні компанії виробляти сільгосптехніку в Україні

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, фахівці відомства зараз розробляють зміни до митно-тарифного законодавства.

«На сьогоднішній день під час завезення комплектуючих виробів і машинокомплектів для виробництва техніки і сучасного високотехнологічного верстатного обладнання для модернізації виробничої бази машинобудівних підприємств сплачується мито від 2 до 5%, причому готова техніка завозиться з нульовою ставкою мита», - зазначили у міністерстві.

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Реалізація запропонованих змін, на думку Мінагропроду, сприятиме налагодженню спільного з іноземними компаніями виробництва сільськогосподарської техніки на території України.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінагропроду Ігор Швайка заявляв про намір міністерства домогтися введення високих мит на імпорт сільськогосподарських машин через 5 років. За його словами, такі мита зроблять практично неможливим імпорт сільгосптехніки, що буде мотивувати зарубіжних інвесторів і виробників розвивати сільгоспмашинобудування в Україні.