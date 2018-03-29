В минулому році клієнти ПриватБанку, що працюють в агробізнесі, отримали понад 70 млн грн державних компенсацій вартості техніки і обладнання.

ПриватБанк допоможе аграріям отримувати компенсації за п’ятьма державними програмами

Як повідомили у банку, минулого року клієнти ПриватБанку, які працюють в агробізнесі, отримали понад 70 млн грн державних компенсацій вартості техніки та обладнання. Це більше половини загальної суми компенсацій в країні.

Цього ж року аграрії зможуть узяти участь вже в п’яти державних програмах, спрямованих на підтримку агробізнесу. Для цього Кабінетом Міністрів України 07.02.2018 були ухвалені Постанови № 86, № 106 та № 107.

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Перше: аграрії зможуть економити вже чверть вартості агротехніки, що відповідає переліку, затвердженому Мінагрополітики, а фермерські господарства з посівними площами до 500 гектарів та річною виручкою до 15 млн грн або кооперативи з площами до 1 000 гектарів – аж 40%.

Друге: ті самі фермери зможуть отримувати компенсацію відсотків за кредитами «АгроКУБ» до 500 тис. грн або кредитними лініями до 3 років на суму до 9 млн грн, що видані для придбання основних засобів, будівництва або реконструкції виробничих об’єктів.

Третє: також фермери зможуть отримувати компенсацію в розмірі 80% вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій «базове» та «сертифіковане» (до 30 тис. грн без ПДВ на одне господарство), у тому числі купленого в кредит, наприклад «АгроКУБ».

Четверте: підприємства, що працюють у галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури зможуть отримувати компенсації відсотків за кредитними лініями до 5 років на суму до 100 млн грн.

І п’яте: підприємства галузі тваринництва зможуть отримувати компенсацію 25% сум кредитів до 5 років на суму до 500 млн грн, що отримані для будівництва/реконструкції тваринницьких ферм, комплексів доїльних залів або підприємств із переробки сільськогосподарської продукції.

Усі програми підтримки агробізнесу можуть працювати через кредитні програми банку. Детальніше – agro.pb.ua.