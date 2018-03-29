Розвиток озимих культур затримується через тривалі холода – експерт

Про стан озимих культур буде відомо 2 квітня.

Розвиток посівів озимих культур затримується у зв'язку з тривалими морозами на більшій частині території України, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

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"Розвиток посівів озимих, однозначно, затримується. Конкретно про стан озимини на полях буде відомо в понеділок, 2 квітня", - повідомила експерт.

Адаменко зазначила, що основна частина озимих культур в Україні досі перебуває у стані зимової сплячки, крім півдня. "Сніг ще лежить у Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, навіть Дніпропетровській областях. Ми чекаємо, що ось-ось все має розтанути, але це відбувається досить активно", - додала вона.

За словами експерта, посів ярих культур також трохи затримається. Вона зазначила, що погодних умов для нових посівів, крім південних регіонів, поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, станом на 16 березня озимі зернові культури в Україні під урожай 2018 року зійшли на 99,7% площ засіяних 7,3 мільйона га. 87% посівів (6,3 мільйона га) знаходяться в доброму і задовільному стані, в слабкому і розрідженому стані - 13% (931 тисяча га), близько 0,3% посівів (25,2 тисячі га) не утворили сходи.

Сходи озимого ріпаку з посіяних 1 мільйона га отримано на 98,6% площ, з них в доброму та задовільному стані 886,8 тисячі га (89%), в слабкому і розрідженому стані - 108 тисяч га (11%), загинуло - 1 тисяча гектарів".

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж минулого року. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,3 мільйона га.