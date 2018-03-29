Інтереси України в руках депутатів: компроміс по сої знайдено

18:38, 29 березня 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Представники сільгоспвиробників, переробників, профільних асоціацій, а також народні депутати від Податкового та Аграрного комітетів обговорювали проблеми розвитку олійної галузі і перспективи її розвитку на круглому столі "Ефективний механізм оподаткування аграріїв: пошук справедливості".

Всі сторони прийшли до єдиної думки, що підтримка внутрішнього товаровиробника – єдиний спосіб розвитку української економіки. "Ні один учасник круглого столу не сумнівається в необхідності підтримки стимулювання українського переробника. У той же час ми повинні підтримувати аграрія, який вирощує сільгосппродукцію", - підкреслив Олександр Бакуменко, заступник голови Аграрного комітету ВРУ.

Степан Капшук, голова асоціації "Укроліяпром", в склад якої входять десятки переробних підприємства: "Стаючи сировинним придатком Україна в довгостроковій перспективі нічого не виграє. Маючи власні переробні потужності по сої і рапсу, ми вивозимо сировину з країни, при цьому готовий продукт імпортуємо з інших країн – ріпакова олія і соєвий шрот з Туреччини. Ні для кого не секрет, що повернення попередньої версії Закону насамперед вигідно транснаціональним трейдерам, чиї переробні потужності знаходяться в Європі і Росії".

Сторони прийшли до спільного висновку, що компромісним є рішення, що забезпечує повернення ПДВ і заводів по переробці олійних культур, і сільгоспвиробнику, який самостійно експортує вирощену продукцію. Таким чином олійна галузь буде захищена від вивозу сої з країни як сировини для переробки на заводах Європи і Росії і отримає можливість для подальшого розвитку.

Активно оспорював цю позицію Михайло Соколов, голова ВАР, громадянин Росії: "Зараз звучать маніпуляції про те, що ми підтримуємо закордонних трейдерів і Росію. А насправді я просто хочу, щоб мої гроші залишилися у мене". – зазначив М. Соколов.

Народний депутат, Іван Мірошниченко зазначив: "Коли я працював в американській компанії Cargill, нашому заводу дуже допомагала підтримка держави. Зараз, я вважаю, що переробка підтримки не потребує"

"Ми впевнені, що конкуренція за сою буде такою ж високою, як зараз за соняшник. Відповідно, це не дасть цінам на внутрішньому ринку впасти. У товаровиробника буде вибір – продати свою продукцію переробнику, який бореться за сировину і готовий давати високу ціну, або ж експортувати її самому. Ні в одному з цих випадків фермер не програє. У той же час ми дамо можливість для розвитку цілої галузі всередині країни", – комментируетопасения Соколова директор Адампольского заводу по переробці сої Дмитро Мотузко.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект скасовує раніше внесені зміни до Податкового кодексу України щодо створення умов для стимулювання переробки сої всередині країни.

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