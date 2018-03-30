Експерти розповіли, як ЗВТ з Ізраїлем вплине на український агроекспорт

Україна могла б постачати до Ізраїлю значні обсяги волоських горіхів, яблук, ягід, цибулі та помідорів.

Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем, підписання якого очікується найближчим часом, дозволить Україні значно розширити постачання в Ізраїль вітчизняних овочів і фруктів, повідомила прес-служба Української плодоовочевої асоціації (УПОА) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, після підписання договору про вільну торгівлю, Україна могла б постачати в Ізраїль значні обсяги таких товарів як волоські горіхи, яблука, ягоди, цибулю і помідори.

"Зараз майже 100% горіхів Ізраїль імпортує в лущеном вигляді з США на суму близько 37 мільйонів доларів. Україна є найбільшим експортером цього продукту до Європи, але в Ізраїль продукцію взагалі не постачає", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі також розповіли, що Ізраїль імпортує до 25-30 тисяч тонн яблук щорічно, переважно преміального цінового сегмента з США та Італії, а поза сезону - з Аргентини. Разом з тим, досить значні обсяги дешевих яблук надходить також з Туреччини, Китаю та Іспанії. Україна цілком може претендувати на середній ціновий сегмент і може реально поставляти до 5-7 тисяч тонн яблук на рік в перспективі.

"Заморожені і свіжі ягоди ізраїльтяни імпортує переважно з Китаю, Польщі, Сербії та Бельгії на суму близько 12 мільйонів доларів на рік. Тут для України абсолютно точно є ніші", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, зараз майже 100% цибулі імпортується до Ізраїлю з Нідерландів на суму близько 2,5 мільйона доларів і Україна може зайняти частину цього ринку.

Також повідомляється, що в структурі експорту помідорів - 100% займає Туреччина. Ізраїль витрачає на це 17 мільйонів доларів в рік. У літній період, коли місцеве виробництво в Ізраїлі та Туреччині утруднено у зв'язку з високою температурою повітря, Україна могла б постачати томати на цей ринок.

При цьому наголошується, що в даний момент Україна практично не постачає плодоовочевої продукції в Ізраїль. "Незначні обсяги замороженої дикорослих чорниці та суниці садової на загальну суму близько 70 тисяч доларів - це все, чим ми можемо похвалитися про експорт до Ізраїлю сьогодні", - повідомили в прес-службі.

У прес-службі додали, що щорічно Ізраїль витрачає на імпорт плодоовочевої продукції приблизно 400-450 мільйонів доларів. При цьому експорт цієї групи товарів сягає майже 1 мільярда доларів.

"Тому поставляти продукцію в Ізраїль буде нелегко - адже ця країна є нетто-експортером плодоовочевої продукції преміальної якості, і конкуренція на ринку досить висока, а вимоги до якості - ще вище", - йдеться в повідомленні.

"Ізраїль має відносно високий рівень доходів населення, є країною з досить стабільною економікою. Тому торговельні відносини з Ізраїлем можуть дати можливість стабільної роботи протягом тривалого періоду часу", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль після 4 раундів переговорів у 2017 році вийшли на фінальний етап підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Український експорт в Ізраїль в 2017 році склав 604,6 мільйона доларів, імпорт ізраїльської продукції в Україну - 167,9 мільйона доларів.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури - 44,1%, чорні метали - 26,4%, продукція харчової промисловості - 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України - продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).