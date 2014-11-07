Агрохолдинг «Астарта» за дев'ять місяців отримав 21,5 млн євро збитку

Найбільший виробник цукру в Україні агрохолдинг «Астарта» в січні-вересні 2014 року через курсові втрати отримав 21,5 млн євро чистого збитку проти 82,4 млн євро чистого прибутку за підсумками 9 місяців минулого року.

Згідно зі звітом компанії, опублікованим на сайті Варшавської фондової біржі, виручка холдингу за вказаний період зросла на 7% - до 279 млн євро, а валовий прибуток збільшився на 1% - до 116,1 млн євро. При цьому EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) «Астарти» за 9 міс. скоротилася до 101,6 млн євро з 103 млн євро в січні-вересні 2013 року, а маржа EBITDA - до 36% з 40%.

Чистий борг холдингу до кінця вересня становив 213,8 млн євро проти 239,8 млн євро роком раніше. Співвідношення чистого боргу до EBITDA скоротилася до 3,19 з 3,29.

Що стосується структури виручки, то в «Астарті» повідомили, що її 50% або 140 млн євро за підсумками 9 місяців припало на реалізацію цукру (у січні-вересні 2013 року - 55%). При цьому в компанії повідомили, що до справжнього моменту цукрові заводи холдингу, які почали переробку цукрових буряків в кінці серпня, переробили понад 2 млн тонн цієї культури, зробивши 300 тис. тонн цукру.

Продажу продуктів переробки сої, виробництвом яких компанія зайнялася в цьому році, в січні-вересні забезпечили «Астарті» 20% виручки або 57 млн євро. За 9 місяців компанія реалізувала 98 тис. тонн соєвого шроту і 22 тис. тонн олії.

Дохід «Астарти» від зернового бізнесу в січні-вересні поточного року скоротився на 36% - до 51 млн євро, що становить 18% виручки компанії, тоді як за аналогічний період минулого року реалізація зерна забезпечила холдингу 31% виручки. При цьому в компанії відзначили, що більше 80% зернових «Астарта» відправила на експорт.

Виручка компанії від реалізації молочної продукції за вказаний період також скоротився на 14% - до 26 млн євро. У структурі виручки на цей сегмент за підсумком 9 місяців припало 9% проти 12%, які молочний бізнес забезпечив «Астарті» в січні-вересні 2013 року. Разом з тим обсяг продажу молока компанією за 9 місяців зріс на 14% - до 75 тис. тонн, а поголів'я молочного стада збільшилося на 3% - до 31 тис. голів. Падіння виручки від реалізації молочної продукції на тлі зростання продажів в «Астраті» пояснили зниженням цін на молочну сировину в Україні, що зумовлено забороною Росії на постачання української молочної продукції.

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Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Астарта» у 2013 році отримав 25,7 млн євро чистого прибутку, що в 1,8 разу менше, ніж роком раніше. Виручка холдингу минулого року збільшилася на 4,8% в порівнянні з 2012 роком - до 369,5 млн євро. Валовий прибуток «Астарти» за підсумками 2013 році скоротився на 13,6% - до 93,3 млн євро, а операційний - зменшився в 1,6 разу, до 37,5 млн євро. EBITDA холдингу минулого року склала 68,5 млн євро, що на 20,2% менше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. «Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га. Холдингу також належать 10 цукрових заводів і завод з переробки сої.