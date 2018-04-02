Європейська комісія підтвердила відповідність МХП найвищим міжнародним стандартам

Місія Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) у березні 2018 року завершила аудит МХП.

Відзнака європейських експертів підтверджує, що на підприємствах МХП дотримуються найвищих міжнародних стандартів якості продукції. Зокрема, це міжнародні стандарти FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food. У їхній основі лежать принципи НАССР (англ. — Hazard Analysis and Critical Control Points) та належної виробничої практики GMP.

Перевірку системи державного контролю проводили на ТОВ «Вінницька птахофабрика», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», Миронівський м’ясопереробний завод «Легко».

«Якість продукції — це фактор, який може вплинути на здоров’я та навіть життя людей, що споживають продукцію компанії. Відповідальне ставлення до цього питання є ключовою умовою, за якою виробник харчових продуктів взагалі може працювати на ринку. МХП ретельно стежить за якістю кожної партії продукції, що виробляється підприємствами Групи, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства та здійснюючи комплекс додаткових заходів задля забезпечення максимальної безпеки споживачів», — підкреслює Людмила Шевчук, менеджер систем якості департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП.

Продукція, що виробляється на підприємствах Групи МХП, проходить багаторівневий контроль, в який входить:

- постійний і періодичний державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль потужностей виробництва та виготовленої продукції;

- постійний контроль спеціалістів виробництва за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог та технологічного процесу виробництва під контролем державного офіційного лікаря ветеринарної служби;

- лабораторний контроль якості та безпечності кожної партії виробленої продукції на відповідність вимогам українського та європейського законодавства та санітарно-гігієнічним нормам виробництва, що проводиться відділом контролю якості підприємства, виробничою лабораторією та незалежними державними лабораторіями ветеринарної медицини;

- незалежний аудит зі сторони ветеринарних служб інших держав-імпортерів, в які відвантажується продукція.

Система жорсткого контролю за процесом виробництва впродовж усього виробничого ланцюга спрямована на забезпечення максимальної якості продукції, яка реалізується на внутрішньому ринку та експортується.

Щорічно підприємства проходять підтвердження відповідності стандартам щодо харчової безпечності FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food.

Вертикальна інтеграція бізнесу дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу. Як соціально відповідальна компанія, що від початку своєї діяльності дотримувалася всіх вимог закону та найвищих міжнародний стандартів, МХП й надалі надаватиме українцям продукцію максимальної якості.

Довідка. МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.