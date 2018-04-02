В Україні скоротилася прибутковість виробництва молока

Основною причиною падіння прибутковості виробництва молока було стрімке підвищення цін на концентровані корми.

Прибутковість виробництва молока в Україні в березні скоротився на 8,7%, продовживши негативну тенденцію перших двох місяців 2018 року.

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Про це повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що вперше в поточному році рівень індексу за місяць був нижчим, ніж середній показник за останні п'ять років (на 5%).

"Незважаючи на те, що ціни на молоко знизилися лише на 1,8% протягом трьох місяців поточного року, прибутковість виробництва молока впала одразу на цілих 20,4% порівняно з груднем 2017 року. А це - дуже відчутно, особливо якщо врахувати, що потенціал зниження цін на молоко також є досить суттєвим", - написав експерт.

За словами Ярмака, основною причиною падіння прибутковості виробництва молока було стрімке підвищення цін на концентровані корми. Тільки соняшниковий шрот протягом першого кварталу 2018 року подорожчав у 1,5 рази. Фуражна кукурудза і соєвий шрот подорожчали більш ніж на 12%, а фуражна пшениця - на 4%.

"Якщо порівнювати середню прибутковість виробництва молока за перший квартал 2018 року з таким же періодом попереднього року, то вона була на 4,8% нижче. Крім того, фермери заробили на 4,3% менше, ніж в середньому за перший квартал за останні п'ять років", - зазначив експерт.

Він додав, що в березні, як правило, ціни на молоко в Україні починають сезонне зниження, тому, в основному, прибутковість виробництва також знижується. "Враховуючи ситуацію на світовому ринку і на ринку кормів, думаю, що, цілком можливо, негативна тенденція на ринку молока збережеться", - додав Ярмак.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році склала 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році. Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тисячі тонн.

За даними FAO, українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тисячі тонн на суму 158 мільйонів доларів.