Станом на 2 квітня в Херсонській області засіяно 4,3 тис. га (4 тис. га - ячмінь, 0,3 тис. га - горох), у Миколаївській - 0,6 тис. га (ячмінь).

В Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року - 27,2 млн га, повідомив заступник міністра Міністерства аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте такожВесняна посівна подорожчає на чверть і обійдеться аграріям у майже 130 мільярдів

«Станом на 2 квітня в Херсонській області засіяно 4,3 тис. га (4 тис. га - ячмінь, 0,3 тис. га - горох), у Миколаївській - 0,6 тис. га (ячмінь)», - написав заступник міністра.

За словами Мартинюка, за забезпеченістю аграріїв ресурсами станом на 30 березня в наявності: 638 тис. тонн (100% від потреби) насіння, 27,4 тис. тонн (91% від потреби) засобів захисту рослин (ЗЗР) і 326 тис. тонн (81% від потреби) палива.

«Також до уваги всіх, хто прогнозував колапс, дефіцит, карколомне збільшення цін на мінеральні добрива внаслідок підвищення ввізного мита на продукцію з Російської Федерації з 36,03% до 42,96%. За фактом, ціни на більшість видів добрив (включаючи аміачну селітру) за останній тиждень не тільки не зросли, а й дещо знизилися. Ненабагато, в діапазоні 100-350 грн, але тенденція показова», - наголосив заступник міністра.

За його словами, найімовірніше, спостерігається сезонне зниження вартості, оскільки попит уже сформовано. Для проведення комплексу весняно-польових робіт передбачається використати 995 тис. тонн мінеральних добрив. Станом на 30 березня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах в наявності 979,6 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив. або 98% від заявки.

Як раніше повідомляв УНІАН, під урожай озимих 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 млн га (включаючи 7,3 млн га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше за показник 2016 року.