Росія лякає Білорусь новою продуктовою війною – картопляною

У Россільгоспнагляді заявили, що наприкінці березня під виглядом білоруської продукції на територію Росії була ввезена 18-тонна партія картоплі єгипетського походження.

Россільгоспнагляд пригрозив Білорусі припинити імпорт з країни місцевої картоплі. В одній із таких партій, як розповіли у відомстві, під виглядом білоруської продукції була виявлена картопля з Єгипту.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства, передає РБК.

У Россільгоспнагляді заявили, що наприкінці березня під виглядом білоруської продукції з міста Столін в Брестській області на територію Росії була ввезена 18-тонна партія картоплі єгипетського походження.

Невідповідність, згідно з матеріалами відомства, було виявлено 30 березня на контрольному пункті пропуску Долосци у Псковській області. На картоплю, як уточнили у відомстві, були видані міжнародна товарно-транспортна накладна, а також фітосанітарний сертифікат Головної державної інспекції Білорусі з насінництва, карантину і захисту рослин. Однак на частині упаковок продукту фахівці Россільгоспнагляду, за даними служби, знайшли маркування, яке свідчило про те, що насправді картопля була з Єгипту.

У зв'язку з цим Россільгоспнагляд, як підкреслили у відомстві, висловив «серйозну стурбованість». «У разі повторного виявлення подібних випадків Россільгоспнагляд буде змушений ввести тимчасові обмеження на поставки до Росії білоруської картоплі в супроводі білоруських фітосанітарних сертифікатів», — пригрозили у відомстві, додавши, що виявлена фахівцями партія овочів з Єгипту «з метою недопущення ввезення на територію Російської Федерації небезпечної продукції з карантинними для Росії об'єктами» буде повернута Білорусі.

Раніше проблеми у сторін виникали у тому числі з імпортною молочною продукцією. Зокрема, 15 березня Россільгоспнагляд пообіцяв посилити над нею контроль. Таке рішення тоді було пов'язано з виявленням російськими фахівцями у зразках молока білоруського Несвижського заводу дитячого харчування (торгова марка «Сарафаново») антибактеріальних препаратів.