Мінагропрод дав прогноз щодо експорту зернових з України

Згідно з прогнозом, український експорт зернових цього року становитиме 41 мільйон тонн.

Експорт зернових культур з України поточного маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) очікується на рівні 41 мільйона тонн.

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Про це повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на прес-конференції.

"Що стосується поточного маркетингового року і поточних експортних напрацювань – то за нинішніми даними ми вже експортували понад 30 мільйонів тонн зернових, і в зв'язку з цим ми зберігаємо прогноз експорту в 2017-2018 роках на рівні 41 мільйона тонн", - зазначив Мартинюк.

Він також повідомив, що Мінагропрод не змінював прогноз по урожаю у зв'язку з погодною ситуацією цієї весни, принаймні, у бік зменшення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018), станом на 28 березня, експортували 30 мільйонів тонн зернових. Зокрема, пшениці відправлено на експорт 14 мільйонів тонн, ячменю – 4 мільйони тонн, жита – 24,3 тисячі тонн, кукурудзи – 11,8 мільйона тонн.

Аграрії України в 2016-2017 МГ експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком, і становив 61,3 мільйона тонн.