Весняна посівна в Україні подорожчає на 10%

Подорожчання посівної кампанії відбудеться зокрема за рахунок підвищення ціни на паливо і насіння.

Весняна посівна кампанія українським аграріям цього року обійдеться в середньому близько 4 тисяч гривень на один гектар, що приблизно на 10% перевищує вартість посівної минулого року.

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Про це повідомив журналістам заступник міністра Міністерства аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

"За попередніми розрахунками посівна кампанія в цьому році буде коштувати плюс-мінус 4 тисячі гривень на один гектар. Подорожчання відбудеться трохи за рахунок палива, трохи за рахунок насіння, всього потроху – і у підсумку ми маємо близько плюс 10% до загальної вартості", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 мільйона га.

Станом на 2 квітня в Херсонській області посіяно 4,3 тисячі га (4 тисячі га - ячмінь, 0,3 тисячі га - горох), у Миколаївській - 0,6 тисячі га (ячмінь).

За словами Мартинюка, забезпеченості ресурсами аграріїв за станом на 30 березня в наявності: 638 тисяч тонн (100% від потреби) насіння, 27,4 тисячі тонн (91% від потреби) засобів захисту рослин (ЗЗР) та 326 тисяч тонн (81% від потреби) палива.

За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), орієнтовна вартість весняної посівної кампанії 2018 року підвищиться на 23% до попереднього року - до близько 127 мільярдів гривень. Основними причинами подорожчання посівної є підвищення цін на основні виробничі ресурси, зокрема, зростання витрат на добрива склав 33%, на паливно-мастильні матеріали - 29% і на насіння - 17%. Також за даними асоціації, зростання витрат на оренду землі та інфляція також вплинули на подорожчання посівної.

Основу весняної посівної, за інформацією УКАБ, становитимуть чотири культури, на які припадає 92% всіх витрат. На посівну соняшнику буде витрачено 46 мільярдів гривень, на кукурудзу 42 мільярдів гривень, на сою 19 мільярдів гривень і 10 мільярдів гривень на ярий ячмінь, йдеться в повідомленні.