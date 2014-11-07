Fitch підтвердив дефолтний рейтинг агрохолдингу «Мрія» і припинив рейтингувати компанію

Згідно з документом, Fitch також відкликає всі рейтинги компанії, оскільки вона прийняла рішення більше не брати участь у рейтинговому процесі.

«Таким чином, агентство більше не буде мати достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить по ньому аналіз», - сказано в документі.

Читайте такожFitch знизив рейтинг агрохолдингу «Мрія» до дефолтного «RD»

За результатами останніх рейтингових дій Fitch щодо «Мрії» пріоритетний незабезпечений рейтинг компанії в іноземній валюті підтверджений на рівні «C», рейтинг поворотності активів «RR4», національний довгостроковий рейтинг - RD(ukr)».

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» на початку серпня не зміг виплатити близько 130 млн дол. за своїми зобов'язаннями. У жовтні, після серії переговорів з кредиторами, компанія заявила, що не має наміру відмовлятися від зобов'язань перед кредиторами та лізингодавцями.

Однак незабаром міжнародний комітет кредиторів та міноритарні акціонери агрохолдингу попросили вище керівництво України розслідувати діяльність компанії та її контролюючих осіб, а також підтримати зусилля кредиторів щодо збереження цілісності бізнесу компанії шляхом здійснення прозорої реструктуризації її боргів. За їхніми даними, заборгованість «Мрії» перед усіма фінансовими кредиторами до моменту оголошення дефолту склала 1,3 млрд дол.

24 жовтня «Мрія» запропонувала кредиторам свій варіант реструктуризації заборгованості, однак лізингодавці компанії назвали ці пропозиції фарсом.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований Іваном і Клавдією Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях на заході України. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі. У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучила 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.