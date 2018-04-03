Українська земля має належати селянам, а не великим компаніям - Гройсман

За словами прем'єра, власність на землю стане ефективним ресурсом розвитку фермерства.

Власником землі в Україні має стати фермерський клас, а не великі латифундистські холдинги і іноземні компанії.

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Як повідомила прес-служба уряду, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з народними депутатами.

"Як підкреслив голова уряду, власником землі в Україні може бути лише фермер, який працює на землі, а не великі латифундистські холдинги або іноземні підприємства", - йдеться в повідомленні.

При цьому Гройсман зазначив, що власність на землю стане ефективним ресурсом для розвитку фермерства, поряд з державними програмами підтримки тваринництва, кредитування, стимулювання створення кооперативів та забезпечення технікою.

"Ми хочемо, щоб Україна була сильною. Ми маємо створювати додаткову вартість всередині країни. Ми по багатьом позиціям, насамперед в агросфері, сьогодні номер один у світі. Можемо зробити Україну багатшою і над цим працюємо", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2019 року і направив його на підпис президенту.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. Робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі іноземними компаніями.