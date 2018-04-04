Кабмін пропонує передати фермерам 500 тисяч га сільгоспземель

У разі прийняття закону парламентом землю у власність отримають 23 тисячі фермерів.

Кабінет міністрів України схвалив та направив до Верховної Ради законопроект про передачу у власність фермерам 500 тис. га земель сільгосппризначення, які на даний момент перебувають у постійному користуванні і не можуть бути передані у спадок.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Ми зараз приймемо проект закону і будемо просити парламент його ухвалити, він дає можливість 500 тисяч гектар передати у власність 23 тисячам українських фермерів, які працюють на цій землі, але у зв'язку з відсутністю справедливості не мали права нею володіти», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи рішення.

При цьому в Мінагропроді зазначили, що у 90-х роках українські піонери фермерського руху отримали сільськогосподарські землі в постійне користування, але без права власності, що суттєво обмежило можливості ведення господарської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що власником землі в Україні має стати фермерський клас, а не великі латифундистські холдинги і іноземні компанії.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. Робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням низки обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.