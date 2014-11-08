РФ, аби уникнути дефіциту, зняла обмеження на ввезення української продукції до Криму

Россільгоспнагляд РФ заявляє, що перешкод для ввезення української продукції на територію окупованої Криму не існує.

Про це заявив в ефірі кримського бюро радіо Голос Росії заступник керівника управління Россільгоспнагляду по республіці Крим і Севастополю Юрій Єпанов, передають «Новини Криму».

Він зазначив, що у зв'язку з нестабільністю поставок через поромну переправу через погодні умови, а також щоб уникнути недопущення дефіциту продуктів харчування і підвищення цін уряд півострова звернувся до Россільгоспнагляду з проханням дозволити українським підприємствам, навіть неатестованим, завозити свою продукцію до Криму.

«Сьогодні на кордоні ми пропускаємо всі підприємства України, стежимо за тим, аби не було перефасовки. Основним пунктом вимоги у нас є можливість огляду автотранспорту та вантажів, які вони перевозять. Тому, якщо везуться з неатестованих підприємств, то доводиться моніторити повністю продукцію», - сказав Єпанов.

Читайте такожРосія продовжує блокувати поставки до Криму м'яса і молока з УкраїниВарто зазначити, у зв'язку з настанням зимового періоду у Росії виникає проблема постачання анексованого Криму продуктами, оскільки єдиний шлях через Керченську протоку не буде функціонувати. В портах Росії і Керчі постійно виникають величезні черги з автомобілів.

Раніше в Росії заборонили постачати в Крим українську продукцію, але після прохань влади півострова частково зняли заборону.

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