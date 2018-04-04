В Україні почали по-новому контролювати якість продуктів

Згідно із законом, сума штрафу за порушення нових правил контролю продуктів харчування може сягати 70 тисяч гривень.

В Україні набув чинності закон, ухвалений Верховною Радою 18 травня 2017 року, який вводить нову систему контролю якості і безпеки харчових продуктів, кормів і побічних продуктів тваринного походження.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Закон №2042 є значним кроком у реформуванні системи державного контролю безпеки харчових продуктів, її наближення до європейських принципів здійснення контролю є надзвичайно важливим у контексті виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ розроблявся за допомогою експертів проекту ЄС "Вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні" та активно підтримувався Єврокомісією.

"Закон передбачає перевірку інспекторами підприємств без попередження заздалегідь, крім аудиту системи НАССР - аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше, ніж за три робочих дні до здійснення такого заходу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, перевірки стануть ризик-орієнтованими, а їх періодичність буде достатньою для досягнення цілей цього закону - підвищення безпеки продуктів. Таким чином, згідно із законом, підприємства будуть перевіряти в залежності від ступеня ризику для життя і здоров'я людей.

Законом також передбачено, що інспектори Держспоживслужби мають здійснювати перевірки в відповідності з актом перевірки. Цей документ має містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки, і має бути публічним.

Крім того, закон передбачає відеофіксацію інспекторами заходів контролю без згоди суб'єктів господарювання. При цьому право проводити відеофіксацію має і сам суб'єкт господарювання. Така норма дозволяє зробить процес перевірок більш прозорим.

"За порушення нового закону передбачені жорсткі санкції. Сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень - в залежності від скоєного правопорушення. Суми штрафів фіксовані і визначаються в мінімальних заробітних платах (на 2018 рік встановлена мінімальна заробітна плата в місячному розмірі 3723 гривень), що знімає корупційні ризики і дозволяє уникнути можливості впливу на оператора ринку", - відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що зміни чекають і імпортерів харчових продуктів і кормів. Зміни торкнуться облаштування прикордонних постів, переліку супровідних документів при перевезенні продукції, порядку та частоти перевірки, підстав для відбору зразків та їх лабораторного дослідження в рамках фізичної перевірки.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що створення нового контролю якості за харчовими продуктами є стратегічним пріоритетом уряду.

За словами Гройсмана, досягти безпеки харчових продуктів можна завдяки реалізації комплексу заходів, які застосовуються в розвинених країнах світу.