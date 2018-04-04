В агрохолдингу "Авангард" спростували звинувачення НАБУ

В компанії підкреслюють, що всі дії НАБУ спрямовані були на «дестабілізацію та розбалансування» діяльності підприємств холдингу

Аграрний холдинг "Авангард", проти якого вже два роки ведеться розслідування НАБУ, виступив із заявою щодо висунутих звинувачень у контексті справи проти глави САП Назара Холодницького.

«Впродовж двох років Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування підприємств Аграрного Холдингу Авангард щодо можливого незаконного відшкодування податку на додану вартість, що сформувався після введення в експлуатацію у 2015 році двох найбільших птахокомплексів в Херсонській та Хмельницькій областях», - наголошується в заяві.

В «Авангарді» підкреслюють, що основним аргументом детективів НАБУ є те що, компанії холдингу до 01/01/2016 року як виробники сільськогосподарської продукції перебували на спеціальному режимі оподаткування податку на додану вартість, однак дане право надавалося усім українським виробникам сільськогосподарської продукції, наголошується в заяві.

«Усі ці звинувачення були перевірені ще у 2016 та 2017 року у ході розслідувань Службою безпеки України та Генеральною Прокуратурою України за аналогічними звинуваченнями за той же період та були прийняті рішення щодо закриття кримінальних проваджень. Протягом двох років співробітники агрохолдингу сприяли проведенню всіх необхідних слідчих дій досудового розслідування НАБУ. Зокрема, було направлено компаніі на виконання близько 70 ухвал суду та запитів про надання інформації та документів, було надано десятки відповідей на всі запити, документація пройшла всі необхідні експертизи», - йдеться у заяві.

В Авангарді вважають, що всі дії НАБУ спрямовані були на «дестабілізацію та розбалансування» діяльності підприємств холдингу, а детективи «продовжували незаконні дії».

«Проведено велика кількість варварських обшуків на підприємствах з вилученням серверів та обладнання, що призводило до зупинки операційних процесів, було допитано всіх працівників холдингу у цій справі. Детективами НАБУ не зверталась увага на усі докази компанії Авангард щодо законності відшкодування ПДВ та зводилося до абсурдних звинувачень холдингу у тому, що компанія на сьогодні є набільшим сільськогосподарським виробником в Україні, виробляє величезну кількість продукції і має право на відшкодування ПДВ, як і інші українські агропідприємства», - йдеться у заяві.

«До сьогодні ми не коментували дану ситуацію у зв’язку з тим, що компанія сподівалась на прийняття законних рішень антикорупційними правоохоронними органами. Неодноразово ми звертались до керівництва НАБУ та САП щодо незаконних дій та ігнорування виконання закону України детективами НАБУ. Ми надали всі аргументи щодо недоцільності даного кримінального провадження, адже дані факти були дослідженні СБУ України та Генеральною Прокуратурою», - наголошують автори заяви.

В Авангарді нагадують, що згідно закону 7275, який усім відомий як «Маски - Шоу Стоп», який підтримали прем’єр-міністр та президент України, керівництво САП повинні були не передавати провадження в інший правоохоронний орган щодо продовження розслідування, а прийняти рішення щодо закриття незаконного кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми завжди залишаємо за собою законне право щодо мирних протестів, бо на сьогодні ми - це не лише агрохолдинги Авангард та Укрлендфармінг, а 37 тисяч працівників, які стали заручниками незаконних дій антикорупційних правоохоронних органів, що призводить до дестабілізації та розбалансування діяльності компанії», - наголошується в заяві.