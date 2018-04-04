Українські аграрії експортували майже 31 мільйон тонн зерна

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становить 14,2 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018), станом на 4 квітня, експортували 30,7 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 14,2 мільйона тонн, ячменю – 4,1 мільйона тонн, жита – 24,3 тисячі тонн, кукурудзи – 12,3 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 328,8 тисячі тонн борошна, з яких 327,7 тисячі тонн становить пшеничне борошно і 1,1 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.