Йорданія зацікавлена в збільшенні постачань української пшениці та олії

Для України цікавим може бути імпорт з Йорданії оливкової олії, фініків і мінеральних добрив.

Враховуючи географічну близькість з Україною та зручність морського та повітряного сполучення, Йорданія зацікавлена в нарощуванні поставок української пшениці, жирів та олії.

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Про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка з делегацією міжпарламентської групи дружби з Україною Палати представників національних зборів Йорданського Хашимітського Королівства, повідомила прес-служба Мінагропроду.

"Йорданія залишається одним з найбільших споживачів традиційних товарів українського сільськогосподарського експорту зернових культур, жирів та олії. Крім того, Королівство може розглядатися як своєрідні "ворота" для просування української продукції на ринки інших арабських країн", - зазначив Мартинюк.

За словами представників йорданської сторони, для України цікавим може бути імпорт оливкової олії, фініків і мінеральних добрив.

"З дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією рівень двостороннього зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг становив більше 1 мільярда доларів у 2008 році. Починаючи з 2012 року і до 2015 року, торгово-економічні відносини характеризуються скороченням обсягів торгівлі товарами і послугами у зв'язку зі складними фінансово-економічними ситуаціями в країнах. Разом з тим, в 2016 і 2017 роках, завдяки активним заходам керівництва Йорданії і України, відбулося зростання зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між двома країнами", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, у 2017 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між Україною та Йорданією становить 174,07 мільйона доларів, що на 7,39 мільйона доларів, або на 4,4% більше, ніж в 2016 році. Загальне сальдо зовнішньої торгівлі з Йорданією є позитивним і становить 153,29 мільйона доларів.

У 2017 році Україна експортувала до Йорданії товарів і послуг на суму 153,83 мільйона доларів. Зокрема, аграрних товарів: зернові культури - 39,8 мільйона доларів, жири та олії тваринного або рослинного походження - 22,9 мільйона доларів, живі тварини - 6,5 мільйона доларів, м'ясо та їстівні субпродукти - 5,4 мільйона доларів.