У світі дорожчає продовольство

Індекс цін на продовольчі товари FAO за підсумками березня становив 172,8 пункту, що на 1,8 пункту, або на 1,1% вище за показник лютого.

Світові ціни на продовольство в березні 2018 року зросли в місячному і в річному вираженні, випливає з прес-релізу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO).

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Індекс цін на продовольчі товари FAO за підсумками березня становив 172,8 пункту, що на 1,8 пункту, або на 1,1% вище за показник лютого. При цьому в річному вираженні показник збільшився на 1,4 пункту, або на 0,7%. Організація зазначає, зростання індексу за звітний період зумовлено в першу чергу зростанням цін на молочну продукцію та зернові, а також незначним зростанням цін на м'ясо. При цьому цукор і рослинні олії продовжили дешевшати, передає Прайм.

Зокрема, індекс цін на молочну продукцію в березні в місячному вираженні зріс на 3,3%, або на 6,2 пункту, до 197,4 пункту. Індекс цін на зернові минулого місяця зріс в порівнянні з лютим на 4,3 пункту (2,7%) і становив 165,6 пункту. При цьому показник виявився на 12,1% вищим за індикатор лютого минулого року.

Індекс цін на рослинні олії в березні становив 156,8 пункту, що на 0,8%, або 1,2 пункту, нижче рівня лютого. Організація зазначає, що, незважаючи на зниження цін на соєву, ріпакову та соняшникову олії, найпоширеніша на світових ринках пальмова олія зросла у вартості.

Індекс цін на цукор за підсумками березня знизився в місячному вираженні на 6,5 пункту, або 3,4%, становивши 186 пунктів. FAO зазначає, що зниження світових цін на цукор викликане великим обсягом експортної пропозиції, чому сприяє ослаблення курсу бразильського реала і полегшення правил експорту з Індії.

Значення індексу цін на м'ясну продукцію у звітному місяці становило 169,8 пункту, збільшившись на 0,8 пункту, або на 0,5%. При цьому воно на 3% вище показника за той же період минулого року. Ціни на баранину і свинину в березні збільшилися, а на яловичину дещо знизилися, повідомляє організація.