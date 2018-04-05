МХП планує розширити діяльність свого Фонду

Агрохолдинг МХП, який раніше оголосив про створення Фонду підтримки паралімпійців, після консультацій з експертами вирішив розширити його діяльність на підтримку всіх людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомлялося на сайті компанії.

«Як соціально відповідальний бізнес, у якого є всі необхідні для цього можливості, ми ініціюємо створення Фонду з метою підтримки і розвитку паралімпійської збірної», – заявила директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна, оголошуючи про створення Фонду 20 березня 2018 року.

Повідомляється, що учасники ініціативної групи Фонду вже провели зустріч з представниками Паралімпійського комітету та їх головою Валерієм Сушкевичем, щоб обговорити формат можливого співробітництва, а також низку консультацій з експертами для кращого розуміння проблематики даної сфери.

Як відзначають в прес-службі МХП, за підсумками таких зустрічей стало очевидно, що в Україні досить часто виникає проблема відсутності соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями. А тому члени Фонду вирішили розширити свою початкову ініціативу більш глобальними планами: наданням допомоги не тільки спортсменам, але й усім людям з обмеженими можливостями.

«Ми в МХП звикли мислити масштабно, тому було прийнято рішення направити діяльність Фонду на більш широку аудиторію – ми будемо реалізовувати проекти, які спрямовані не лише на спортсменів-паралімпійців, але і на людей з особливими потребами, для яких кожен день – це змагання: піти в магазин, на прогулянку, державну установу чи спортивний зал. Українське суспільство має стати більш інклюзивним», – сказав член ініціативної групи Фонду Павло Бойчук.

Як повідомляють в прес-службі, на даний момент формується Експертна рада. Вона буде здійснювати відбір найбільш актуальних проектів для реалізації. Також з часом буде оголошено склад Наглядової ради, що об'єднує представників великого бізнесу та відомих громадських діячів, які підтримують соціально важливу ініціативу МХП.

Довідка: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє і контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м'яса птаха (зокрема, через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак та інші – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані в основному в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.

Крім того, агропромисловий холдинг МХП завжди керується принципами корпоративної соціальної відповідальності та активно долучається до реалізації проектів, важливих для українського суспільства.