Україна збільшила експорт цукру: п'ятірка країн-покупців

Основні поставки в березні здійснювалися в країни пострадянського простору та Африки.

Українські виробники за березень поточного року наростили експортні поставки цукру на 15% порівняно з лютим - до 47,2 тис. тонн, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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Згідно з повідомленням, основні поставки в березні здійснювалися до країн пострадянського простору та Африки.

«50% всіх поставок березня було реалізовано до Узбекистану. У кількісному вираженні - це 23,5 тис. тонн. Крім того, продовжилися відвантаження до Туреччини - 7,9 тис. тонн; Сомалі - 3,7 тис. тонн; Таджикистану - 2,9 тис. тонн; Беніну - 1,8 тис. тонн і інші країни - 7,3 тис. тонн», - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу «Укрцукор» Руслану Бутило.

Згідно з повідомленням, сумарно за вересень-березень 2017-2018 маркетингового року експорт цукру становить 338,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські виробники в лютому поточного року поставили на зовнішні ринки 40,9 тис. тонн цукру, що на 47% менше, ніж у попередньому місяці.

Українські цукрові заводи в лютому завершили поточний сезон цукроваріння, який стартував 30 серпня 2017 року, і виробили за його підсумками 2,14 млн тонн цукру, що на 6,5% більше порівняно з минулорічним показником.