Аграрії відзвітували про результати першого тижня посівної

Українські аграрії засіяли ранніми зерновими майже 140 тисяч га площ, 6% від плану.

Станом на 6 квітня, в Україні ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами засіяно 138 тис. га, або 6% від запланованих під ці культури площ (2,38 млн га) в 13 областях України.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що в розрізі культур посіяно 82 тис. га (5% до прогнозу) ярого ячменю, 3 тис. га (1%) вівса, 2 тис. га (1%) пшениці та 51 тис. га (12%) гороху.

«Триває робота з підживлення озимих культур на зерно - поживні речовини внесені на площі 4,5 млн га, що становить 62% від прогнозу. Крім того, озимий ріпак підживлений на 776 тис. га (77%)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Хмельницькій області завершено підживлення озимих зернових на площі 229,7 тис. га або 100% до прогнозу. Найбільші площі підживлені в Одеській - 739,2 тис. га (95% до прогнозу), Запорізькій - 493,7 тис. га (73%), Херсонській - 485,8 тис. га (92%) та Миколаївській - 430, 9 тис. га (69%) областях.

«Обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018 показує, що з посіяних 7,3 млн га сходи отримано на 99,7% площ, з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,4 млн га (89%), в слабкому та зрідженому стані - 816,5 тис. га (11%)», - відзначили в прес-службі.

Крім того, сходи озимого ріпаку з посіяних 1 млн га отримано на 99% площ, з них в доброму та задовільному стані 887,3 тис. га (89%), в слабкому та зрідженому стані - 108,5 тис. га (11%).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 млн га.

Під урожай озимих 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 млн га (включаючи 7,3 млн га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше показника 2016 року.