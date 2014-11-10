У Мінагропроді кажуть, що хтось "замовив" Укрспирт, щоб купити задешево

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу у понеділок висловив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Мета (перевірок і блокування роботи «Укрспирту» - УНІАН) - зміна керівництва компанії, щоб потім передати її іншим інтересам, іншим людям, іншим завданням. Я думаю, що це пролог до приватизації», - сказав Швайка.

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Причому він висловив упевненість, що атака на «Укрспирт» з боку держорганів є спланованою, тому що вимагає втручання з боку президента України.

«Причина безпідставних перевірок - чиєсь «замовлення». Ми будемо дуже сильно просити президента взяти цю ситуацію під контроль та вимагати від Генеральної прокуратури, МВС, ГФС встановити тих замовників, які створюють ці схеми, щоб потім заблокувати роботу... спиртових заводів», - заявив голова Мінагропроду.

За словами генерального директора «Укспирта» Михайла Лабутіна, також присутнього на брифінгу, за тотальних перевірок підприємства ДФС і порушення проти нього низки кримінальних справ, робота компанії вкрай ускладнена.

«Ми добу не могли проводити ніяких платежів. Поставки були припинені, відвантаження були зупинені. Наші машини із фракцією головного спирту, який є відходом виробництва, не випускають», - сказав Лабутін, додавши, що через дії співробітників фіскальної служби «Укрспирт» повністю зупинив виробництво біоетанолу.

Крім того, він повідомив, що ДФС виписала «Укрспирту» штрафів на загальну суму 900 млн грн, оплачувати які компанія не збирається, оскільки вважає, що підстав для їх нарахування не було.

Що ж стосується приватизації, то Лабутін впевнений, що якщо рішення про передачу «Укрспирту» у приватну власність буде прийняте найближчим часом, то підприємці просто заберуть спиртзаводи за борги, залишивши державу з нульовою виручкою. Причому, гендиректор компанії наголосив, що якщо дати їй можливість працювати у нормальному режимі, без тиску фіскальних і правоохоронних органів, то вже через рік активи «Укрспирту» коштуватимуть 10 млрд дол.

Водночас голова Мінагропроду, і гендиректор «Укрспирту» наполягають на тому, що приватизація держпідприємства є недопустимою, оскільки воно є стратегічним і має залишатися у держвласності.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада відбувся обшук держпідприємства «Укрспирт», підстав для якого, на думку голови Мінагропроду Швайки, не було.

Раніше ДФС порушила кримінальну справу щодо посадових осіб «Укрспирту» за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 2 млн грн шляхом нелегального продажу спирту.

Також повідомлялося, що Кабмін виступає за приватизацію «Укрспирту» в рамках масштабної приватизації держкомпаній.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне право на виробництво етилового спирту в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримує ідею приватизації «Укрспирту» у рамках проведення майбутньої приватизації держмайна.

У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% порівняно із 2012 роком - до 18,2 млн дол.