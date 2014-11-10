У 2015 році акцизи на алкоголь і тютюн підвищувати не будуть

Кабінет міністрів України не планує підвищувати акцизний податок на тютюнові вироби і алкогольну продукцію в 2015 році, сказав у ході брифінгу в Києві голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

"Під час зустрічі з представниками тютюнової і алкогольної галузі ми обговорювали це питання, і ми досягли домовленості, що акциз наступного року не підвищуватиметься», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що питання не закріплене законодавчо, проте дискусії по ньому ведуться.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня акциз на спирт і міцні спиртні напої в Україні було підвищено на 25%, до 70,53 грн/л 100%-го спирту, на пиво – на 42,5%, до 1,24 грн/л.

У вересні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді протягом двох років підвищити ставки акцизу на сигарети і зрівняти ставки акцизного податку на сигарети з фільтром і без. Зокрема, акциз на сигарети без фільтру пропонувалося підвищити до 227,33 грн/тис. шт з 101,7 грн/тис. шт. Ставка мінімального зобов'язання по сплаті акцизу на сигарети з фільтром і без за пропозицією уряду мала становити 304,11 грн/тис. шт.

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Крім того, Кабмін запропонував запровадити акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива через роздрібні мережі. Розмір такого акцизу визначатимуть місцеві органи влади, проте він не повинен перевищувати 5% від обсягу реалізації.