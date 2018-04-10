В агропромисловому комплексі України реалізується 474 інвестпроекти на 41 мільярд

Завершення цих проектів створить близько 16 тис. нових робочих місць.

Станом на початок року в агропромисловому комплексі України реалізується 474 інвестиційних проекти загальною вартістю майже 41,3 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Відзначається, що завершення цих проектів створить близько 16 тис. нових робочих місць.

Згідно з повідомленням, головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти виробників (74,3%). Вартість інвестпроектів варіюється від 0,1 млн грн до 9,6 млрд грн.

"Найбільша активність інвестиційної діяльності спостерігається у Вінницькій (освоєно 6,3 млрд грн капінвестицій), Київській (1,1 млрд грн), Полтавській (0,6 млрд грн), Черкаській (0,4 млрд грн) і Сумській (0,4 млрд грн) областях. Найбільша кількість таких проектів впроваджується в Полтавській (69 од.), Львівській (64 од.), Вінницькій (48 од.), Чернівецькій (43 од.) та Черкаській (41 од.) областях", - йдеться в повідомленні.

Інвестиційні проекти реалізуються за напрямками: розвиток скотарства - 112 од. (23,6% від загальної кількості); розвиток свинарства - 59 од. (12,4%); розвиток птахівництва - 27 од. (5,7%); оброблення, зберігання зернових і технічних культур - 88 од. (18,6%); овоче - і фруктосховища - 58 од. (12,2%); багаторічні насадження - 20 од. (4,2%); зрошення - 14 од. (3%).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2017 року в АПК України впроваджувалось 380 інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю 27,9 млрд гривень.

За даними Інституту аграрної економіки, обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор України в 2017 році зріс майже на 30,7% порівняно з 2016 роком і становив 75,7 млрд грн.