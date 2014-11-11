Росіяни почали відчувати наслідки продовольчого ембарго

Росіяни почали відчувати на собі негативні наслідки продовольчого ембарго, введеного Москвою у відповідь на санкції США та ЄС, показало недавнє опитування «Левада-центру», повідомляють «Ведомости».

Кількість тих, хто схвалює цю заборону, порівняно з серпнем знизилася з 78 до 73%. Кількість респондентів, у яких у зв'язку з антисанкциями не виникло жодних проблем з харчуванням, навпаки, зменшилася - з 63 до 52%. А людей, які помітили, що через ембарго продукти в магазинах сильно подорожчали, виявилося майже вдвічі більше, ніж у серпні, - 64% опитаних проти 35%. Крім того, 61% росіян очікують у найближчому майбутньому зниження рівня життя та економічної кризи, а 56% згодні з тим, що це стане прямим наслідком приєднання Криму і російської допомогу бойовикам Донбасу.

Населення помітило зростаючі ціни, але відповідальність за це покладає не на уряд і президента, а на Захід, пояснює заступник директора «Левада-центру» Олексій Гражданкін, однак люди не пов'язують заборону на імпорт окремих продуктів з їх подорожчанням і впевнені, що серйозних наслідків для їх сімей не буде. За словами соціолога, громадяни не розуміють, з чим пов'язане зростання цін, але готові потерпіти заради високої мети.

«Дії керівництва країни в умовах антиросійських санкцій більшість вважають розумними і адекватними. Росія змушена захищатися від безпрецедентного тиску, тому і склалася ситуація з подорожчанням, вважають опитані», - каже Гражданкін.

Читайте такожРФ на заміщення імпортних продуктів, які потрапили під ембарго Путіна, потрібно $15 млрдДо вересня старі запаси закінчилися і на продукти були встановлені нові ціни, які люди не могли не помітити, підкреслює голова Союзу споживачів Росії Петро Щелищ. «Закупівельна ціна в рублях, враховуючи курс долара і євро, вже зовсім інша, тому все буде тільки дорожчати. Ціни можуть зрости в цілому на 80%», - вважає експерт. Але навіть нові цінові стрибки не приведуть до масового невдоволення, впевнений Гражданкін: є деяке хвилювання, але ніякого негативу населення не відчуває, тому очікувати продовольчих бунтів не варто.