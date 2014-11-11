Росіяни почали відчувати наслідки продовольчого ембарго
Росіяни почали відчувати наслідки заборони на імпорт продуктів, але готові потерпіти заради високої мети, з'ясували соціологи
Росіяни почали відчувати на собі негативні наслідки продовольчого ембарго, введеного Москвою у відповідь на санкції США та ЄС, показало недавнє опитування «Левада-центру», повідомляють «Ведомости».
Кількість тих, хто схвалює цю заборону, порівняно з серпнем знизилася з 78 до 73%. Кількість респондентів, у яких у зв'язку з антисанкциями не виникло жодних проблем з харчуванням, навпаки, зменшилася - з 63 до 52%. А людей, які помітили, що через ембарго продукти в магазинах сильно подорожчали, виявилося майже вдвічі більше, ніж у серпні, - 64% опитаних проти 35%. Крім того, 61% росіян очікують у найближчому майбутньому зниження рівня життя та економічної кризи, а 56% згодні з тим, що це стане прямим наслідком приєднання Криму і російської допомогу бойовикам Донбасу.
Населення помітило зростаючі ціни, але відповідальність за це покладає не на уряд і президента, а на Захід, пояснює заступник директора «Левада-центру» Олексій Гражданкін, однак люди не пов'язують заборону на імпорт окремих продуктів з їх подорожчанням і впевнені, що серйозних наслідків для їх сімей не буде. За словами соціолога, громадяни не розуміють, з чим пов'язане зростання цін, але готові потерпіти заради високої мети.
«Дії керівництва країни в умовах антиросійських санкцій більшість вважають розумними і адекватними. Росія змушена захищатися від безпрецедентного тиску, тому і склалася ситуація з подорожчанням, вважають опитані», - каже Гражданкін.
Читайте такожРФ на заміщення імпортних продуктів, які потрапили під ембарго Путіна, потрібно $15 млрдДо вересня старі запаси закінчилися і на продукти були встановлені нові ціни, які люди не могли не помітити, підкреслює голова Союзу споживачів Росії Петро Щелищ. «Закупівельна ціна в рублях, враховуючи курс долара і євро, вже зовсім інша, тому все буде тільки дорожчати. Ціни можуть зрости в цілому на 80%», - вважає експерт. Але навіть нові цінові стрибки не приведуть до масового невдоволення, впевнений Гражданкін: є деяке хвилювання, але ніякого негативу населення не відчуває, тому очікувати продовольчих бунтів не варто.